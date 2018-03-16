Zihinsel engelli vatandaş, makam aracıyla hastaneye götürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasında başından yaralanan ancak hastaneye gitmemek için direnen zihinsel engelli kişi, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un çabalarıyla hastaneye götürüldü.

Tarık Nart (49) idaresindeki 58 HK 146 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Fatih Sokak'taki kavşakta, Ahmet Çelik yönetimindeki Orman Genel Müdürlüğüne ait 58 NA 217 plakalı arazi tipi araçla çarpıştı.

Çarpışma sonrası savrulan otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına ve beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Tarık Nart ile eşi Nihal (50) ve ağabeyi Ufuk Nart (57) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Tarık Nart, itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansa alındı. Kazada başından yaralanan sürücünün ağabeyi zihinsel engelli Ufuk Nart ise hastaneye gitmek istemedi.

Ambulansa binmemek için sağlık ve polis ekiplerine uzun süre direnen Nart, kaza yerine gelen akrabası Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz tarafından ikna edildi.

Oğuz, Nart'ı makam aracına bindirerek hastaneye götürdü.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.