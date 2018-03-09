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Zihinsel engelli öğrenciler el sanatlarıyla hayata hazırlanıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören orta ve ağır düzey zihinsel engelli öğrenciler, yaptıkları el sanatlarıyla engelleri aşıyor. Okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, mis sabundan...

09 Mart 2018 Cuma 12:41
Zihinsel engelli öğrenciler el sanatlarıyla hayata hazırlanıyor
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YOZGAT (AA) - Yozgat Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören orta ve ağır düzey zihinsel engelli öğrenciler, yaptıkları el sanatlarıyla engelleri aşıyor.

Okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, mis sabundan süs eşyası, panç nakışı, kağıttan tespih, ahşap kesimi ve boyaması gibi el sanatlarının yanı sıra hafıza, eşleme ile "harfleri öğreniyorum" oyunlarıyla el ve hafıza becerilerini geliştiriyor.

Okulun müdürü Selçuk Doğandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanan projelerinin TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye uygun görüldüğünü belirtti.

Doğandemir, amaçlarının bu çalışmalarla öğrencilerinin küçük kaslarının gelişmesini, dikkat ve hafıza becerilerinin zenginleşmesini sağlamak olduğunu anlattı. Doğandemir, "Öğrencilerimiz mis sabun yapımı, panç nakışı, kağıttan tesbih yapma, hafıza oyunu, eşleyebilirim oyunu, harfleri öğreniyorum ve ahşap kesimi ve boyanması gibi çalışma yaptılar." dedi.

Öğretmen Ayşe Çalışkan da akademik çalışmaların yanı sıra el becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla hem çocukların okula gelmelerini sağladıklarını hem de istedikleri zaman neleri başarabileceklerini onlara aşıladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz yaptıkları işten çok büyük mutluluk duyuyor ve her çalışmamıza severek katılıyor. Onların azmi, özel eğitimciler olarak bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Öğretmen Merve Gökçek de öğrencilerin göz koordinasyonlarını geliştirmek, verimli vakit geçirmelerini ve sosyal hayata aktif katılmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
öğrenciYozgatZihinsel Engelli
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