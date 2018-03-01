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Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

01 Mart 2018 Perşembe 23:54
Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 asker şehit oldu
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ANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 askerin şehit olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 5 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıZeytin Dalı Harekatı
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