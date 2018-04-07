Zeytin Dalı Harekatı'nda 3991 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.Harekatın başlangıcından itibaren özellikle harekat alanındaki dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına faaliyet gösteren tesisler,unsurlarının hedefleri arasında yer almıyor.Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, harekatta uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanan mühimmat kullanılmıyor, bu tür mühimmat, TSK'nin envanterinde de yer almıyor. Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtaları da aynı esaslarla hareket ediyor.TSK'nin, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağladığı belirtilen açıklamada, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiği vurgulandı.Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 991 oldu, harekat kapsamında bugüne kadar 102 mayın ve 739 el yapımı patlayıcı imha edildi.