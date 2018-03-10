Zeytin Dalı Harekatı'nda 3195 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin ilçe merkezi sınırları içine girildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

Muhabir: Muhammed Boztepe