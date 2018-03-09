Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için "Yürü Mehmedim arkanda Çubuk var" yürüyüşü düzenlendi.

İlçedeki Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde toplanan 25 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği "Çubuk Zeytin Dalı Destek Platformu" üyeleri ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle sloganlar eşliğinde Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarının atıldığı yürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve öğrencileri de destek verdi.

Atatürk Parkı'nda mehter takımının konseri ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Çubuk Zeytin Dalı Destek Platformu adına konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Çubuk Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, askerlerin, vatanın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin ülke olarak zalimlerin karşısında dik duran en güçlü ülke olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da eş zamanlı bir plan daha vardı. Ülkemizi dört bir yandan kuşatıyorlardı. Maksat mazlumun sesi olan Türkiye'nin sesini kısmaktı. Ancak Elhamdülillah dün 'Fırat Kalkanı'yla, bugün 'Zeytin Dalı'yla bütün dünyaya şunu diyoruz, 'Buraya kadar, sizin oyununuz bozuldu ve uyuyan dev uyandı'. Kahraman Mehmetçiğimiz diyoruz ki, 'Yürü Mehmedim arkanda Çubuk var, arkanda Türkiye var'. Elhamdülillah bizim ordumuz mazlumun duasını aldı, mazlumun duasıyla zalimin zulmünü dünyadan söküp atacağız. Zeytin dalı inşallah bunun başlangıcı olacak."

Diyanet-Sen Çubuk Şubesi Başkanı Osman Bostan ise Müslümanların tüm renkleriyle kardeş olduğunu dünyaya göstermek için yürüyüşe katıldıklarını belirterek, "Hiç kimse unutmasın ki millet olarak toprağımızda, ezanımızda, bayrağımızda gözü olan tüm terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutanları bunlarla beraber tarihin çöp sepetine atacağız. Rabbim bu aziz milletimizi ve ordumuzu muhafaza ve muzaffer eylesin." dedi.

Konuşmanın ardından Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Elifsu Gümüşbaş İstiklal Marşı'nı okudu, programın sonunda dua edildi.

Yürüyüşe, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsa Çınar, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Neşeli ve vatandaşlar katıldı.