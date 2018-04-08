Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde el sanatları eğitimi alan kursiyerler zeytin dalı işlemesi yaptıkları havlu, fular ve boneleri hediye olarak Hatay’daki sınır bölgesine gönderdi.

Hüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Canan, yaptığı yazılı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçe genelinde 4 el sanatları kursunun devam ettiğini söyledi.

Bu kurslarda eğitim alan kursiyerlerin Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla özel işlemeli havlu, fular ve boneler hazırladığını belirten Canan, şunları kaydetti.

"Kursiyerlerimiz havlu, fular ve bonelerin üzerine zeytin dalı, Türk bayrağı, ay yıldız, Türkiye haritası, Türk askeri gibi çeşitli motifleri işledi. Bu çalışmaları ise hediye olarak Mehmetçiğimize teslim edilmek üzere sınır bölgemizdeki Hatay merkezde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargoyla gönderdik. Bu anlamlı çalışmayı yapan kursiyerlerimize, bu kampanyada ve yürüttüğümüz her çalışmamızda bizlere desteğini hiç esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Emre Zeyrek ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Süleyman Ünal’a kurumumuz adına çok teşekkür ediyorum."

