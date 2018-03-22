Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan "Afrin Kahramanlarına Bağış" kampanyasına, ilçedeki öğretmen ve öğrenciler 36 bin lira bağış yaptı.

Kaman Kaymakamı Murat Girgin'in destekleriyle eğitim kurumlarında çok yoğun bir çalışma yaptıklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, kampanyaya ciddi hassasiyet göstererek desteklediklerini aktardı.

Demirci, "Kaman'da milli eğitim camiası olarak idareci, öğretmen, öğrencilerimizin katılımlarıyla 36 bin lira bağış yaptık. Geçmiş dönemlerde de Kaman yaptığı bağışlarla adından söz ettirmişti. Kaman halkı yaptığı bağışlarla devletimizin ve askerimizin her zaman yanında olduğunu göstermiştir. Desteklerinden dolayı tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve harçlıklarıyla katkı sunan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.