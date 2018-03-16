SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çok sayıda vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Altınyayla Merkez Cami'nde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy eşliğinde Şarkışla Askerlik Şubesine gitti.

Vatandaşlar askerlik şubesine kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, dilekçeleri teslim etmeden önce yaptığı konuşmada, "Verilecek her bir emri harfiyen peşinden gitmeye tüm Altınyaylalılar olarak hazırız. Tarihe şanla şerefle mazisini mührünü imzasını vurmuş efsane ve yegâne bir milletiz." diye konuştu.

Aydemir, konuşmasının ardından 300 kadar dilekçeyi Askerlik Şubesi Başkanına teslim etti.

Yürüyüşe Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, siyasi parti temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.