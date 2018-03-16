Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir Atatürk İlkokulu okul aile birliği Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Seydişehir vaizi Ali Akbıyık tarafından şehitler için dua yapıldı.

2-E sınıf öğrencileri sınıf olarak topladıkları harçlıklarını okul müdürüne teslim ettiler.

Okul Müdürü Mustafa Ceran, yaptığı açıklamada, veliler ve öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak istediklerini ifade etti.

Ceran, "2-E sınıf öğrencilerimiz kendi aralarında topladığı paraları teslim etmeleri beni çok duygulandırdı. Öğrenci velilerimizin desteği, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ilgisiyle kermesimizi gerçekleştirdik. Bizler buradan ne kadar para toplarsak toplayalım onların bir tırnağı bile olamayız. Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin." dedi.

Atatürk İlkokulu öğrenci velileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla okul bahçesinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri satışa sundu.

Harekatta görev alan askerler için mektup da kaleme alan öğrenciler, kermesten elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Kermese, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

