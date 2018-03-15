Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde Lokman Hekim Lisesi tarafından organize edilen "Zeytin Dalı Hareketi Dayanışma Etkinlikleri" kapsamında Şehitler ve askerler için halk yürüyüşü yapıldı.
Bozkır ilçe Jandarma Komutanlığı önünden başlayan yürüyüş, Bozkır Belediyesi Düğün Salonu bahçesine kadar devam etti.
Burada Mehmetçik yararına açılan kermeste yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
Kermes sonrasında Bozkır Belediyesi Düğün Salonu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunup, piyesler sergilendi.
Yürüyüşe Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, Bozkır Belediye Başkan Vekili Mustafa Candan, Bozkır Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, Bozkır Emniyet Amiri Ramazan Arlı, Bozkır, daire müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.