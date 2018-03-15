Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde Lokman Hekim Lisesi tarafından organize edilen "Zeytin Dalı Hareketi Dayanışma Etkinlikleri" kapsamında Şehitler ve askerler için halk yürüyüşü yapıldı. Bozkır ilçe Jandarma Komutanlığı önünden...