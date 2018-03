Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Seydişehir'de Alüminyum ilkokulu öğrenci velileri Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için pişi dağıtıp dua etti.

Okul Müdürü Ahmet Yüksel, yaptığı açıklamada sınır korumasında terörizme karşı her zaman her daim canla başla mücadele eden Türk Ordusunun Afrin'deki mücadelesinde onların yanlarında olduklarını kaydetti.

Öncelikle ordunun muzaffer olacağına emin olduklarını belirten Yüksel, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu vesileyle okulumuz olarak bizlerin de her zaman göreve hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün burada şehitlerimizi anmak istedik. Onların her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Yüce Allah Türk ordumuzu muzaffer, askerimizi her zaman muhafaza eylesin." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Çayıröz de, "Ordumuzun başarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır. İnşallah ordumuz oradaki uğursuzları temizleyecektir. Anneler olarak şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere ve vatandaşlara şehidler adına pişi dağıtıldı.