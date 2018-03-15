AKSARAY (AA) - Aksaraylı süt üreticileri Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla 122 bin lira bağışta bulundu.

Aksaray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Esat Zengin, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve süt üreticileri ve birlikleri temsilcilerinden oluşan heyet ile Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

Ziyarette açıklamada bulunan Zengin, üreticilerin Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla 122 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi.

Yapılan bağış için Esat Zengin ve üreticilere teşekkür eden Vali Pekmez, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir süredir Afrin’de ülkenin güvenliği ve bekası için kahramanca mücadele verdiğini söyledi.

"Operasyonun başlamasından itibaren milletimiz Mehmetçiğe her türlü desteği verdi" diyen Vali Pekmez, "Devletimizin bu operasyonu yapacak güçtedir. Ordumuzun yanında yer almamız, bunu göstermemiz maddi değerin dışında önemli bir anlam ifade ediyor. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda, milletimiz dişinden tırnağından arttırdığını ordumuzla paylaştığında yaşadık. Aynı ruhu taşıdığımızı bugünde taşıdığımızı görüyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün üreticilerimize bu duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.