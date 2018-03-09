Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Nallıhan ilçesinde kermes düzenlendi.

Çayırhan mahalle muhtarlığı, Din Görevlileri ve Dernekleri işbirliği ile Belediye 23 Nisan düğün salonunda düzenlenen kermesin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Gazi Sezgin Korkut katıldı.

Tuna ve Öntaş'a kermes hakkında bilgi veren Çayırhan Mahallesi muhtarı Bilal Şerbetçi, kermesteki ürünlerin tamamının gönüllü vatandaşlar tarafından verildiğini aktardı.

Kermesin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Fahrettin Bektaşoğlu dua etti.

Tuna, burada yaptığı konuşmada şehitlere rahmet, gazilere şifalar dileyerek, "Bu güzel organizasyonda sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyorum. Kermese katkı sağlayan tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hayrınızı Rabbim kabul eylesin." dedi.

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş da kermesin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtar Şerbetçi ise pazartesi gününe kadar açık kalacak kermesten elde edilecek gelirin tamamının Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.