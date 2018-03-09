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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

- Akyurt'ta "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" yapıldı

09 Mart 2018 Cuma 21:13
Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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ANKARA (AA) - Akyurt İlçesinde "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüşe Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, kamu kurumlarının çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazının ardından Akyurt Şehitler Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklaması ve ilçe müftüsünün yaptığı dua ile son buldu.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, meydanda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin, vatanın bölünmezliği ve devletin bekası için Afrin'de gerçekleştirmiş olduğu Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türk ordusunun, hürriyet, istiklal, eşitlik ve insanlık için üzerine görev düştüğü için bugün Afrin'de bir beka mücadelesi verdiğini belirten Altın, şunları kaydetti:

- Operasyon Afrinlileri kurtarmak için

"Hepimizin bildiği gibi Celabrusta, Rai'de, El-Bab'da, operasyonları gerçekleştirdik ve ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 130 bin kişi oraya kendi topraklarına yerleşti. Şu anda huzur içerisinde orada yaşamaya devam ediyorlar. Yine aynı şekilde Afrin'i bu teröristlerin elinden kurtardıktan sonra şu an ülkemizde bulunan yaklaşık 350 bin Afrin'li inşallah kendi topraklarına yerleştirilecek.

Bizler büyük bir milletin evlatlarıyız ve bugünde bu manzara ile bunu bir kez daha teyit ettik, hep birlikte gözlemledik. İnşallah bu büyük milleti dize getiremeyecekler, biz bir ve beraber olduğumuz sürece Osmanlıyı belki parçaladılar ama bu topraklarda bu coğrafyada bu vatanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiçbir güç parçalayamayacak, bölemeyecektir.

Ben bugün sizlerle ayrı bir gurur duydum. İnşallah orada mücadele veren askerlerimiz bu milletin gücünü beraberliği ve birlikteliğini arkalarında hissedeceklerdir. Şehit düşen kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize de mutlu, huzurlu ve uzun bir hayat diliyorum."

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AkyurtAkyurt Kaymakamı Osman AltınMehmetçiğe Destek Yürüyüşüöğretmenler
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