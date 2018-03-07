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KONYA (AA) - Akşehir'deki Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Afrin'deki askerlerimize destek" adlı bir program düzenledi.Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:50
Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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KONYA (AA) - Akşehir'deki Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Afrin'deki askerlerimize destek" adlı bir program düzenledi.

Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim öğretmeni Zekiye Vatan Zeylan'ın önderliğinde "Öğrencilerin Gözüyle Afrin Kahramanları" konulu resim sergisi açıldı.

Öğrenciler tarafından yazılan 150 mektup ise Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı'ya teslim edildi.

Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Melahat Sakar isimli öğrenci de Afrin'de görev yapan asker abisine mektup yazdı.

Okul idaresi, öğrenciler ve veliler tarafından indirilen 26 hatimin duası ise ziyarete gidilen Akşehir Şehitliği'nde yapıldı.

Şehitlikteki programa, şehit aileleri, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Afrin
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