Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Akşehir'deki Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Afrin'deki askerlerimize destek" adlı bir program düzenledi.Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...