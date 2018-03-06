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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler ve tüm şehitler için dua etti. Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen hatim duasına...

06 Mart 2018 Salı 19:13
Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler ve tüm şehitler için dua etti.

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen hatim duasına şehit aileleri de katıldı.

Öğrencilerin ve ailelerinin okuduğu 150 hatim duasına, şehit aileleri ve okula ismi verilen şehit Üsteğmen Mehmet Çifci'nin annesi ve ablası katılarak, tüm şehitlere için dua etti.

Şehidin annesi Gülşen Çifci, hatim okuyan öğrencilere ve hatim duasında bulunan öğrencilere teşekkür ederek, oğlunun isminin böylesi bir okulda yaşatılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.


Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
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