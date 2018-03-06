Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde gelinlik ve gece elbisesi satan bir iş yeri sahibi Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenledikleri defileden elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Seda Divleli, Zeytin Dalı...

06 Mart 2018 Salı 17:15
Zeytin Dalı Harekatı'na destek
banner230

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde gelinlik ve gece elbisesi satan bir iş yeri sahibi Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenledikleri defileden elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Seda Divleli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Belediye Salonunda defile düzenledi. Divleli, defile sonrası satılan gelinlik ve abiye satışlarından elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Divleli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Defilemiz oldukça ilgi gördü. Milli duygularımızı canlandırmak için yaptığımız defilede gelinlik ve nişanlık abiyeler satıldı. İnanıyorum ki devletimin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gelirin tamamını Mehmetçik'e bağışladım." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AbiyeBağışDefileGelinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim