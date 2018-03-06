KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde gelinlik ve gece elbisesi satan bir iş yeri sahibi Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenledikleri defileden elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Seda Divleli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Belediye Salonunda defile düzenledi. Divleli, defile sonrası satılan gelinlik ve abiye satışlarından elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Divleli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Defilemiz oldukça ilgi gördü. Milli duygularımızı canlandırmak için yaptığımız defilede gelinlik ve nişanlık abiyeler satıldı. İnanıyorum ki devletimin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gelirin tamamını Mehmetçik'e bağışladım." dedi.