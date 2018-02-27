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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ANKARA (AA) - Akyurt Belediyesince, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için destek programı düzenlendi. Kültür Merkezi Necip Fazıl salonundaki programda konuşan ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, Zeytin Dalı Harekatı'ndan bazı...

27 Şubat 2018 Salı 17:35
Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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ANKARA (AA) - Akyurt Belediyesince, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için destek programı düzenlendi.

Kültür Merkezi Necip Fazıl salonundaki programda konuşan ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, Zeytin Dalı Harekatı'ndan bazı batı ülkelerinin rahatsız olduğunu söyledi.

Batı ülkelerinin her isteğinin yapıldığı dönemin sona erdiğine dikkati çeken Döngeloğlu, "Korktukları Fatih'in gerçek torunları karşılarına çıktı. Sosyal medya, televizyon gibi bir milleti körelten oyuncaklarla Müslümanları dinin gereklerini yapmaktan uzaklaştırılmış olsalar da vatan sevgimize hiçbir şey yapamadılar. Kudüs ne kadar kutsal ise Müslüman askerin ayak bastığı, kan döktüğü Afrin de o kadar kutsaldır." dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Döngeloğlu'na konuşması için teşekkür etti.

Programı izlemeye gelenlere çıkışta Türk bayrağı hediye edildi.


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Akyurt
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