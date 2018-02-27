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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ANKARA (AA) - Gölbaşı Ülkü Ocakları üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua edip, Fetih suresini okudu.Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Burak Fındıkçı, yaptığı açıklamada, dualarıyla Mehmetçik'in yanında...

27 Şubat 2018 Salı 17:11
Zeytin Dalı Harekatı'na destek
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ANKARA (AA) - Gölbaşı Ülkü Ocakları üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua edip, Fetih suresini okudu.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Burak Fındıkçı, yaptığı açıklamada, dualarıyla Mehmetçik'in yanında olduklarını söyledi.

"Harekata katılan özel harekat mensuplarına Cenab-ı Allah güç, kuvvet versin." diyen Fındıkçı, özel harekat polisleri ve mehmetçiğin Afrin'i teröristlere dar edeceğine inandıklarını kaydetti.

Fındıkçı'nın açıklamasının ardından topluca dua edilerek, Fetih suresi okundu.




Anahtar Kelimeler:
AnkaraBurak FındıkçıGölbaşıülkü Ocağı
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