ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu.



