ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için bazlama gönderdi.

Erdem, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Kızılcaham'da 2 bin 500 bazlama yaptırdı.

Hazırlanan bazlamalar kolilerle askerlere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Erdem, yaptığı açıklamada, her daim Mehmetçiğin destekçisi olduklarını belirtti.

"Askerimiz Türk milletinin yanında olduğunu bilsin." diyen Erdem, bu süreçte herkesin bir ve beraber olması gerektiğini aktardı.

Erdem, "Şanlı askerimize hep destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Dualarımız askerlerimizle." diye konuştu.



