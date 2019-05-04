Zeytin Dalı harekat bölgesindeki terör saldırısı

KONYA (AA) - Zeytin Dalı harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in babaevine acı haber ulaştı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, şehit Özdemir'in (35) merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki babaevine giderek anne Kezban Özdemir'e acı haberi verdi.

Acı haberi alan anne gözyaşı döktü. Türk bayrağı asılan babaevine, şehit ailesinin komşuları ve yakınları taziyeye geldi.

Evli ve bir çocuk babası şehit Özdemir'in eşinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateş sonucu Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığını duyurmuştu.