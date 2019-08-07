Zeyrek toprak altında kalan şoförün ailesini ziyaret etti

KONYA (AA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, maden sahasında toprak altında kalarak hayatını kaybeden şoförün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Ziyarette aileye başsağlığı dileklerini ileten Zeyrek, şunları kaydetti;
Zeyrek, daha sonra kazanın meydana geldiği maden sahasına giderek yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretlerde Zeyrek’e Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Danışmanı Ertuğrul Bayrak ile Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin eşlik etti.