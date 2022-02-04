Zeynep Bastık - Deniz Tuzu Şarkı Sözleri
Söz ve müziği Onur Özdemir'e ait olan 'Deniz Tuzu' Şarkı Sözleri
Genel 04.02.2022, 16:11
Zeynep Bastık - Deniz Tuzu Şarkı Sözleri
Farklı kumsallarda hep aynı rüyaya
Uyanmak istedim ben her sabah yanında
Uyumak ne mümkün aşkım çok teessüf,
Sen denizden çıkarken ah ne tesadüf!
Hiç acımı hissettin mi?
Söz ısırmam seni; sayılı günüm, belli.
Son bir kere kucağında, dudağım omzunda,
Uyusam öylece, sonsuz bilmece,
Deniz tuzu dilimde...
Yok bir sefer bile öpmedi aşk ile,
Sorun tabi bende, çakma çoraplarım ve de!
Bu sefer yine sevemedi nafile
Sorun tabi bende, mücadelem kendimle
Maviler boyandım hep şapşallık oysa,
Belki güleriz Avatar'ım karşında.
Dünyayı dertler sarmış, halim mi kalmış
Kahramanımız kayıp, yine darlanmış