Zeynep Bastık - Deniz Tuzu Şarkı Sözleri

Farklı kumsallarda hep aynı rüyaya

Uyanmak istedim ben her sabah yanında

Uyumak ne mümkün aşkım çok teessüf,

Sen denizden çıkarken ah ne tesadüf!

Hiç acımı hissettin mi?

Söz ısırmam seni; sayılı günüm, belli.

Son bir kere kucağında, dudağım omzunda,

Uyusam öylece, sonsuz bilmece,

Deniz tuzu dilimde...

Yok bir sefer bile öpmedi aşk ile,

Sorun tabi bende, çakma çoraplarım ve de!

Bu sefer yine sevemedi nafile

Sorun tabi bende, mücadelem kendimle

Maviler boyandım hep şapşallık oysa,

Belki güleriz Avatar'ım karşında.

Dünyayı dertler sarmış, halim mi kalmış

Kahramanımız kayıp, yine darlanmış