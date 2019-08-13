Zeugma'nın 'perileri' ziyaretçilerine hazırlanıyor

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi'nde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde 2007’den bu yana sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında, “Muzalar (Esin Perileri) Evi"nin gelecek yılın sonunda ziyarete açılması hedefleniyor.

İçinde bulunduğu dönemin yazarları, şairleri, müzisyenleri, tarihçileri ve filozofları için resmedilmiş ilham perileri olduğu belirtilen "9 perinin" yer aldığı Muzalar Mozaiği'ni barındıran "Muzalar Evi"nin, zengin mimari dekorasyonu, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle Zeugma’daki en önemli Roma konut örneklerinden biri olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 12 yıllık yoğun emeğin sonucunda 11 metrelik bir dolgu toprağının kaldırılması sonucu ortaya çıkarılan Muzalar Evi, ziyaretçilerini adeta yüzlerce yıl geriye götürerek, bir Romalının ev ortamını görme şansı sunacak.

Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan Mezopotamya'nın geçiş noktasında yer alan Zeugma'nın, antik dönemin en stratejik kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Zeugma'nın hem askeri hem jeopolitik hem de ticari anlamda civardaki medeniyetleri besleyip, önemli katkılar sunmuş bir dünya mirası olduğunu anlatan Görkay, Zeugma Antik Kenti'nin 2000 yılında tamamlanan Birecik Barajı'yla birlikte yapılan kurtarma kazılarıyla dünya gündemine oturduğunu, kendilerinin de kurtarma kazılarının ardından 2005'ten bu yana Bakanlar Kurulu kararıyla kazıları sürdürdüklerini belirtti.

Muzalar Evi

Prof. Dr. Görkay, 2007'den bu yana da Muzalar Evi olarak isimlendirdikleri Roma konutunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Bu yıl sonu itibarıyla buradaki çalışmaların sonuna geleceklerini anlatan Görkay, "Nisan ayında Muzalar Roma Konutu'nda 12 ay devam edecek kazılara başlandı. Bu sene kasım ayına kadar fiili kazı çalışmalarını devam ettireceğiz. Durmaksızın devam edecek çalışmalarımız daha sonra çalışma programımızda yer alan restorasyon, konservasyon, arkeolojik mimari belgelemelerin yapılması doğrultusunda devam edecek." bilgisini verdi.

Görkay, 11 metrelik bir dolgu toprağının altında çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2019'un ekim ayının başı itibarıyla Muzalar Roma Konutu projemizin kazı bölümünü büyük oranda tamamlamış olacağız. Projemizin nihai hedefi buranın da restorasyon ve konservasyon çalışmalarından sonra gelen ziyaretçilerin rahat şekilde gezmesine olanak sağlayacak bir korugan yapıyla koruma altına alınması olacaktır.

Gelecek yılın sonuna doğru her şey planlandığı gibi giderse biz burayı da ziyarete açmayı planlıyoruz. Ziyaretçiler buraya geldiklerinde gerçekten çok iyi korunmuş bir Roma evini yerinde görebilecekler. Şu anda 5 tane mozaik var. Daha açılmamış bölümlerden de yine mozaikler bekliyoruz. Ayrıca bu Roma konutunda dönemin özelliklerini yansıtan çok iyi korunmuş figürlü ve geometrik desenli duvar dekorasyonları bulunmakta. Bunların üzerlerinde ayrıca ev yaşayanları tarafından yapılmış yazılı ve figüratif grafitiler var. Bu roma evi, biraz da restorasyonla birlikte neredeyse çatısı örtülebilecek bir aşamaya gelecek bir yapı."

Müzelerde mozaiklerin farklı bir ortamda görülebildiğini ifade eden Görkay, "Burayı hizmete açtığımızda, ziyaretçiler gerçek bir Roma evinde, bir Romalı yaşadığı ortamı nasıl algılıyorsa aynı duygularla burayı dolaşacaklar." dedi.