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Zelenskiy'den Tahran’da düşen uçakta ölenlerin yakınlarına başsağlığı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Genel 08.01.2020, 10:05
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının Tahran’da düşmesini “Orta Doğu’da korkunç haber” diye nitelendirdi.İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.