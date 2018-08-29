Zehirlenen otları yiyen koyunların telef olduğu iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir çiftçiye ait 50 küçükbaş hayvanın zehirlenerek, telef edildiği iddia edildi.

Kırsal Karageyik Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Bayram Gündoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Ağustos'ta sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ağıldan çıkardığını belirterek, komşularına ait araziden geçtikleri sırada hayvanların rahatsızlandığını söyledi.

Gündoğmuş, bir süre sonra sürüde bulunan 50 gebe koyunun telef olduğunu, bunun üzerine durumu jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdiğini, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Koyunların geçtiği arazideki atıkları çıplak gözle görülebilen, zehri dökenlerden şikayetçi olduğunu ifade eden Gündoğmuş, şunları kaydetti:

"Hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. Konu adli makamlara intikal etti. Bunu yapan hayvan sevgisi olmayan bir kişi. Bu işi yapanlardan, hayvanlarımın ölümüne neden olan kişilerden şikayetçiyim. Hayvanlarımın hepsi gebeydi. Bu insanlık dışı bir olay. İçim yanıyor. Her ne kadar maddi kaybım çok olsa da hayvanlarımın can çekişmesi beni çok üzdü. Bu olayların bir daha tekrarlanmaması için Türk adaletine sığınıyorum."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.