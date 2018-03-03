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Zara'ya yaşlı rehabilitasyon merkezi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yaşlı rehabilitasyon merkezi yapılıyor.Zara Devlet Hastanesinin yeni binasına taşınmasının ardından mevcut binanın yaşlı rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi amacıyla çalışma başlatıldı.Aile...

03 Mart 2018 Cumartesi 16:00
Zara'ya yaşlı rehabilitasyon merkezi
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yaşlı rehabilitasyon merkezi yapılıyor.

Zara Devlet Hastanesinin yeni binasına taşınmasının ardından mevcut binanın yaşlı rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mimar Peral Arslan Tiryaki, Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Emin Kemerli ile Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Sinan Aktaş ve mühendis Deniz Karahancı'dan oluşan heyet, Zara ilçesine gelerek eski hastane binasında incelemelerde bulundu.

İlçeye gelen heyete eşlik eden Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, yaşlı rehabilitasyon için düşünülen bina ve arazi hakkında bilgiler verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Pala, "İlçemiz, dört ilçenin merkezinde bir konuma sahip olduğundan, bölgede de yaşlılarımızın barınma ve sağlık hizmetleri alabilmeleri, kalan ömürlerini daha rahat geçirebilmeleri için yaşlı rehabilitasyon merkezine ihtiyaç var. Bu ihtiyacın karşılanması için eski hastanemizi ve ek binasının yerini gösterdik. 50 odalı bir bina olması nedeniyle her türlü ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zaraya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi
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