Zara'ya soğuk hava depolu kesimhane yapılıyor

SİVAS (AA) - Zara ilçesine yeni hayvan kesimhanesi yapılacak.

Zara Belediyesi tarafından 35 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan kapasiteli kesimhane yapılacağını belirten Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala şunları kaydetti:

"İlçemizde kesimhane ihtiyacımız vardı. Modern ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir proje olması için çalışmalarımızı başlattık. İnşaatı devam eden kesimhanemiz, otomatik ve manüel özellikleri kesintisiz hizmet verecek biçimde projelendirildi. Soğuk hava deposu, idari binası, veteriner kontrol bölümü, kesimhane alanı, otoparkı ile ilçemiz ihtiyacına rahatlıkla cevap verecek projemiz önümüzdeki Kurban Bayramı'na halkımızın hizmetine açılacaktır."

Kesimhane inşaatının yapıldığı alanın 80 bin metrekare proje alanı olduğuna da değinen Pala, bu alanın tamamının ilçe hayvancılığı için değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.



