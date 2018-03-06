Zara'ya 88 tane afet konutu yapılacak

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde 88 tane afet konutu yapılacak.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde afet kapsamına alınan Kaplan köyümüzde 24, Yenicami Mahallemize bağlı Köprübaşı kümeevlerde 45, aynı mahalleye bağlı Ağılkapısı mevkisinde 19 konut için hak sahiplerine 88 konut inşa edilecek." dedi.

İhalesi yapılan afet evler için çalışmaların kısa sürede başlatılacağını dile getiren Pala, "Hak sahiplerine bu yıl ekim ayının sonunda teslim edilmesi planlanan afet evler brüt 126 metrekare ve 3+1 dairelerden oluşacak." diye konuştu.

Pala ayrıca, 88 konutun Karşıyaka Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde tahsis edilen alana inşa edileceğini de sözlerine ekledi.