Zarar verilen trafik levhaları yenileniyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karayolu kenarında tahrip edilmiş trafik levhaları yenileniyor.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği yetkilileri, bazı kişi veya kişilerin karayolu kenarlarında bulunan çeşitli yön ve işaret levhalarını tahrip ettiğini, bu nedenle bazı levhaların özelliğini kaybettiğini belirterek, bu nedenle işaretleri göremeyen, tanımlayamayan sürücülerin kazalara yol açabileceğine dikkati çekti.

Karayolu kenarlarındaki yön ve trafik levhalarının yenilenmesi sonucunda devletin milyarlarca lira zarara uğradığına işaret eden yetkililer, sorumluluk sahası yol ağı içinde yüzlerce levhayı yenilemek durumunda kaldıklarını kaydetti.

Yetkililer, karayolu üzerinde bulunan çizgilerin bile çok çok önemli olduğunu vurgulayarak, yol çizgilerinin de sürekli yenilendiğini ifade etti.

Karayolunda aracıyla seyahat eden Hasan Koca, levhaların tahrip edilmesinin insanlık dışı bir olay olduğunu belirterek, "Levhaları tanımakta bile güçlük çekiyoruz. Bu levhalar bizim karayolunda güvenli araç kullanmamız için yerleştirilmiştir. Silah atacak olanlar gitsinler, poligonlarda silah atsınlar veya denesinler." dedi.



