Zara'nın ilk kadın belediye meclis üyesi

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde MHP'den belediye meclis üyesi seçilen Özlem Sarıtepe, ilçenin ilk kadın meclis üyesi olmasıyla dikkati çekiyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP listesinden 4. sırada seçilen Sarıtepe, Zara Belediyesinin tek kadın meclis üyesi unvanını taşıyor.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçme ve seçilme hakkı olan kadınları siyasetin her alanında görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Sarıtepe'yi tebrik eden Çelik, "Bu göreve ilk niyetlendiğimiz zaman listemizde bir kişi de olsa bayan meclis üyesine yer vereceğimizi belirtmiştim. Yaptığımız araştırmalarda Zara Belediyesi tarihinde hiç belediye meclis üyesine yer verilmemiş olduğunu gördük. Seçme hakkı olan kadınlarımızın seçilme hakkı da vardır. Biz de belediyemiz için bir ilki gerçekleştirdik. Belediyemizin ilk ve tek bayan meclis üyesi olan Özlem Sarıtepe hocamıza ilk vekalet görevini veriyoruz." dedi.

Sarıtepe ise Zara Belediyesi tarihinde ilk kez kadın meclis üyesi seçilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir belediyenin tarihinde ilk olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık oldu. Şahsıma bu hakkı veren başta Belediye Başkanımıza ve meclisimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.