Zaralılar istişare toplantısında buluştu

SİVAS (AA) - Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İstanbul'da düzenledikleri istişare toplantısında iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bürokratlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlediğimiz toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamlarımız ve bürokratlarımızla bir araya gelerek ilçemize yatırım ve hizmetler konusunda istişarede bulunduk." dedi.

Zara'da ve gurbette yaşayanlarla Zara'nın bir bütün olduğuna değinen Çelik, "Yoğun bir katılımın olduğu toplantımızda Zara'nın geleceğine etki edecek faaliyetlerin ön görüşmesini yaparken, birlikte yönetimin sağlanılması, ilçemizin bütünlüğünün korunması için de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Belediye başkanı olarak ne ileride ne de geride olacağım. Hizmet yolunda yan yana birlikte yürüyeceğiz. Toplantımıza iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.