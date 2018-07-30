Zaralı kadınlar Güneydoğu'yu gezdi

SİVAS (AA) - Zara Belediyesi, Sosyal Destek Projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu'ya gezi düzenledi.

Zara Belediyesi tarafından düzenlenen Hanımlar Kültür Merkezi Projesi kapsamında açılan halk oyunları, dikiş nakış, resim, bakır rölyef ve bağlama kurslarına katılan 135 kursiyer ve ile potansiyel kursiyer grubundan oluşan kafile, Güneydoğu Anadolu Gezisine katıldı.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, yaptığı açıklamada, 10 aylık süreyi kapsayan projenin son bölümünde aralarında lise öğrencileri ve eğitimcilerin de yer aldığı kadınlar için gezi düzenlediklerini belirterek, "Emeği geçen proje danışmanımıza, ekibimize, kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Proje koordinatörü Hilal Karapınar ise kursiyerlerin Diyarbakır, Hasankeyf, Midyat, Mardin, Şanlıurfa ve Halfeti'yi gezdiğini belirterek, "Program kapsamında tekne turu, sıra gecesi, tarihi alanların ve müzelerin ziyaret edilmesi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gezimizin tüm masrafları proje dahilinde karşılandı." diye konuştu.