Son Dakika
Zara'dan İdlib'e gıda yardımı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde "Bir Lokma Ekmek İçin İki Tır Un" kampanyası düzenlendi.Merkezi İstanbul'da bulunan Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kampanya ile temin edilen unların uğurlanışı...
Genel 07.12.2019, 11:10
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde "Bir Lokma Ekmek İçin İki Tır Un" kampanyası düzenlendi.
Merkezi İstanbul'da bulunan Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kampanya ile temin edilen unların uğurlanışı için tören düzenlendi.
Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ertuğrul Öztürk ise "İHH, dünyanın 40 ülkesinde mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam ediyor. Son üç yılda 111 tır insani yardım gönderdik." diye konuştu.
İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz tarafından yapılan duanın ardından un yüklü 2 tır İdlib'e gitmek üzere yola çıktı.
1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49