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Zara'dan İdlib'e gıda yardımı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde "Bir Lokma Ekmek İçin İki Tır Un" kampanyası düzenlendi.Merkezi İstanbul'da bulunan Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kampanya ile temin edilen unların uğurlanışı...

Genel 07.12.2019, 11:10
Zara'dan İdlib'e gıda yardımı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde "Bir Lokma Ekmek İçin İki Tır Un" kampanyası düzenlendi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kampanya ile temin edilen unların uğurlanışı için tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Camisi avlusunda düzenlenen törende konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Bağca, "Federasyon olarak daha önce Halep'e iki tır un yardımı, Sudan'ın Niyala şehrine yaptığımız yardımlar, Afrin'de gazilerimize 12 ünite kan bağışı gibi çalışmalar yaptık. Şimdi de İdlib için başlattığımız kampanya kapsamında temin ettiğimiz unları dualarla gönderiyoruz." dedi.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ertuğrul Öztürk ise "İHH, dünyanın 40 ülkesinde mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam ediyor. Son üç yılda 111 tır insani yardım gönderdik." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz tarafından yapılan duanın ardından un yüklü 2 tır İdlib'e gitmek üzere yola çıktı.

#İdlib #Kızılırmak
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