Zara'daki çiftçilerden Başkan Pala'ya ziyaret

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde bir grup çiftçi borç erteleme talebi için Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'yı ziyaret etti.

Belediye meclis toplantı salonunda Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek başkanlığında Pala ile bir araya gelen yaklaşık 60 çiftçi, hayvansal ve zirai kredilerinin borç erteleme kapsamına alınması için destek istedi.

Ekonomik sıkıntılar ve fiyat artışları nedeniyle kredileri ödeyemeyecek hale geldiklerini aktaran çiftçiler, kedilerine yardımcı olunması talebinde bulundu.

Çiftçilerin dinleyen Pala, konuyu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve Vali Salih Ayhan ile görüşeceğini söyledi.

Pala, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini gelecek hafta Zara'ya davet edeceğini ve resmi sürecin elverdiği imkanları değerlendireceklerini kaydetti.