Zara'da voleybol turnuvası düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Zara Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası final müsabakaları ile tamamlandı.

"Spor Sivas Projesi" kapsamında Zara Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Sivas Kongresi 100. Yıl Voleybol Turnuvası oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Finalde "Akdeniz" ve "Kardeş Payı" takımları mücadele etti. Maç sonucu rakibini 3-2 yenen Akdeniz takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

Müsabakaların sonunda düzenlenen törende turnuva pastası kesildi, ilçe protokolü tarafından ilk dörde giren takımların kupaları ve sporcuların madalyaları verildi.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, turnuvaya katılan tüm takımlara, sporculara, teknik ekibe ve turnuvayı destekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, sosyal ve sportif etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Turnuva final müsabakalarına, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, kurum amirleri, öğrenciler, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.