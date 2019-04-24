Zara'da uçurtma şenliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı tarafından Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu'nda uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Çocukların, gençlerin kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurduğu şenlikte Zara Kaymakamlığı tarafından da 100 adet uçurtma dağıtıldı.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleri ile katılım sağlayarak etkinlik yapmak ve kaynaşmalarına vesile olmak amacıyla uçurtma şenliği düzenledik. Katılımın beklenilenin üzerinde olduğu şenliğimizde birbirinden farklı, rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süslerken katılımcılarımız eğlenceli bir vakit geçirdi. Şenliğimizde ayrıca halat çekme ve çuval yarışı yapıldı. Etkinliğimize katılan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.