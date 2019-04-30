Zara'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

İlçeye bağlı Şerefiye Köyü Vali Aydın Güçlü Ortaokulu'nda düzenlenen tören ana sınıfı öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin sergiledikleri gösterilerle başladı.

Gösterilerin ardından Kaymakam Mehmet Sayın, ilçe protokolü, öğrenciler ve velilerin katılımı ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni sonrası AA muhabirine açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "Öğrencilerimizin öğretmenleri ışığında hazırladıkları projeler ve projelere olan yetenekleri bizleri gururlandırmakta ve umutlandırmaktadır. Şerefiye köyümüzde ilk kez açılan fuar gösteriyor ki köylerimizde keşfedilmeyi bekleyen çok çocuklarımız var. Bizler genç mucitlerimizi keşfetmek için çalışmalarımıza daha da önem vereceğiz." dedi.