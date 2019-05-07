SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube personeli tarafından din görevlilerine terör örgütlerinin din ve dini değerleri istismar etmelerinin önüne geçilmesi, örgütlerin eleman temin etmelerini engellemek, dini istismar eden örgütlere katılım sağlayanların teslim olmalarını sağlamak gibi konularda bilgiler verildi.

Toplantıya, İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, müftülük ve Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.