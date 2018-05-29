Zara'da su kesintisi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir hafta süre ile kısmi su kesintisi uygulanacak.

İlçe merkezinde içme suyu borularını yenilenme çalışmaları nedeniyle bir hafta süreyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşitpaşa Caddesi'nde asbestli boruların değiştirilmesi ve vanaların kullanılır hale getirilmesi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir hafta süreyle her gün 6 saat su kesintisi uygulayacaklarını aktaran Pala, "Ramazan ayı içerisinde bu çalışmayı yapmak istemezdik, fakat cadde ve sokaklarımızın sıcak asfalt ve kilit parke çalışmalarına başlanılacak. Şu an caddelerimiz kullanılamaz halde ve vatandaşlarımız bu durumdan muzdaripler. Çevremize verdiğimiz geçici rahatsızlık nedeniyle vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.