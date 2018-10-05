Zara'da şeker pancarı hasadı başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı.

Hasat sürecinin başlandığı Zara ilçesinde tarlaları ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, üreticilerden ürün durumu hakkında bilgi aldı.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zara ilçesinin şeker pancarı kotasının 8 bin 616 ton olarak belirlendiğini dile getirdi.

Şimşek, "Bu sezon bin dekarı Ekinli köyü, 800 dekarı Zara merkez ve 700 dekarı Tödürge köyümüzde olmak üzere toplam 2 bin 500 dekar şeker pancarı ekimi yapıldı. 12 üreticimizin şeker pancarı üretimi yaptığı ilçemizde hasat dönemi başladı." diye konuştu.

Şeker pancarı üretiminin ilçede desteklenmesi ve üretici sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Şeker pancarı önemli bir tarım ürünüdür ve ilçemiz toprakları bu ürünün üretimine uygun bir arazi yapısına sahiptir. Üretimin artması kazançla orantılıdır. bu sezon üreticinin kazanması önümüzdeki yıllarda üreticileri şeker pancarına yönlendirecektir. Şeker pancarı bitkisi de küçükbaş hayvancılık için çok önemli bir yem kaynağıdır. Şeker pancarının olduğu yerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaygınlaşmalıdır. Şeker pancarı yeşil bitkisinin değerlendirilememesi önemli bir kayıptır, heba edilmemelidir. Bir üründen iki farklı üretim yapılmış olduğunu düşünerek şeker pancarının ilçemiz ve ilimiz üretimine katma değerini göz önünde bulunduralım."