Zara'da şehit aileleri ve gazilere iftar

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, programa katılanlara teşekkür etti.

Ramazan ayının önemine dikkati çeken Sayın, "Manevi değerlerin üst düzeyde hissedildiği, birlik, beraberlik, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda, canlarını, kanlarını, bedenlerini bu topraklar uğuruna feda eden aziz şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve gazi yakınları ile bir araya gelmek bizler için gurur verici. Aziz şehitlerimize ve ahrete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize, ailelerine, şehit yakınlarına da sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.