Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.



Tarihi Zara Merkez Cami'de muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Cami müezzini Ahmet Taşkın tarafından tekbir ve salavat getirilerek ziyarete açılan Sakal-ı Şerif ziyaretçilere gösterildi.

İlçe merkezi ve köylerden Sakal-ı Şerif'i görmek için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kadir Gecesi münasebetiyle müsamaha geleneğinin de yerine getirildiği gecede salavatı şerifeler okunarak Sakal-ı Şerif ziyaret edildi.

Gündüz kadınların ziyaretine açık olan Şakal-ı Şerif, teravih namazı sonrası ve sabah namazına kadar erkek cemaat tarafından ziyaret edildi.