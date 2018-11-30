SİVAS (AA) - Zara ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'i anlayabilmek için onun örnek ahlakı ve yaşantısını bilmek ve yaşamak gerektiğini söyledi.

Hafta dolayısıyla ilçe merkez ve köylerindeki cami ve okullarda 28 etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Özbay, "Etkinlik süresince 4 bin civarında öğrenciye ulaştık, öğrencilere Peygamberimizin hayatını konu alan kitap hediye ettik." dedi.

İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Turan Özdemir de konferansta Hazreti Muhammed'in hayatı, sosyal ilişkileri ile aile yaşamını anlattı.

Sinevizyon gösterisinin de sunulduğu etkinlikte İlçe Müftülüğü personellerinden Mehmet Çelebi tarafından bilgi yarışması düzenlendi.

Programa Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.