Zara'da öğrencilere kitap ve oyuncak dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, "Bir Oyuncak, Bir Kitap, Bir Çocukla Buluşsun, Ramazan Sevinci Yüzlerinden Okunsun" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine oyuncak ve kitap dağıtıldı.

tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrenci velileri ve vatandaşların bağışladığı oyuncak ve kitaplar, Korkut Köyü Gümüşay İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, "Kurum olarak düzenlediğimiz proje kapsamında hayırsever vatandaşlarımız tarafından kampanyamıza oyuncak ve kitap bağışında bulunuldu. Toplanan bağışları hazırladığımız hediye paketlerine dönüştürerek Korkut Köyü Gümüşay İlkokulu ana sınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine dağıttık." dedi.

Projeye vatandaşlardan yoğun ilgisi olduğuna değinen Özbay, hayırseverlere ve emeği geçen müftülük personeline teşekkür etti.