Zara'da öğrenciler fidan dikti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti.

İlçeye bağlı Yapak köyünde oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'na öğrenciler tarafından çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimi öncesi Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu bahçesinde program düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Sivas Kongresi'nin 100. yılı münasebetiyle köyümüzde 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuyoruz. Bugün bu alana ilk fidanlarımızı dikeceğiz. Fidanlarımız da sizlerle birlikte büyüyecek." dedi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de "Bizler de bu anlamlı günde sizlerle fidan dikerken istedik ki sizler de evlerinizin bahçesinde kendi ürünlerinizi yetiştirin. Bu sebeple ilk sebze fidelerinizi de biz hediye ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi Zara kampüsünda eğitim gören öğrenciler, Yapak köyünde eğitim gören öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler verdi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek tarafından da öğrencilere 400 adet sebze fidesinin dağıtıldığı programın ardından köy yakınında oluşturulan hatıra ormanı alanına fidan dikimine geçildi.

İlçe protokolü ve öğrencilerin katılımı ile Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 400 adet çam fidanı hatıra ormanına dikildi.

