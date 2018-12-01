Zara'da muhtarlar toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Zara Kaymakamlığı tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarların sorunları ele alındı.
Toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Köy sayısı ile ilçemiz sayılı ilçeler arasında yer alıyor. Sizlere ilettiğimiz muhtarlar köy talep formlarında başlıca sorunlarınızı belirterek köylerimizin ihtiyaçlarını ortaklaşa belirleyeceğiz." dedi.
Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da köylerde yaşayan kişilerin muhtar olması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından ilçede hizmet veren kamu kurumlarının amirleri ve il genel meclis üyeleri muhtarları bilgilendirirken, muhtarlar da sorunları anlattı.
Toplantı yemek programı ile son buldu.