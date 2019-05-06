Zara'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, yeni bir dönemde yeni muhtarların da katılımıyla ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seçilen muhtarlara görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Sayın, "Muhtarlarımızın bilmesi ve uygulaması gereken görev sorumlulukları vardır. Çok fazla köy sayısına sahip bir ilçeyiz. Muhtarlarımız köylerinden sorumludur. Olanı biteni takip etmeleri ve bilmeleri gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise seçimlerin geride kaldığını ve artık hizmet etme zamanı olduğunu belirterek, "Bir seçim süreci geride kaldı ve seçilen herkes mazbatasını aldı, görevine başladı. Artık herkes rozetini ve rekabetini kenara bırakarak topluma hizmet etmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurum amirleri muhtarları bilgilendirdi. Bilgilendirme toplantıları sonrası Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı.

Toplantıya, kurum amirleri, Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Şimşek, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Okur ile muhtarlar katıldı.